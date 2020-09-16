Kulüpler Birliği toplantısı başladı

İHA

Süper Lig’de yeni sezonun başlamasının ardından Kulüpler Birliği ilk toplantısını bugün İstanbul’da yapıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun katıldığı toplantıda Fenerbahçe’yi ise yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş temsil etti.

Başkanlığı bırakacağını açıklayan Mehmet Sepil yönetiminde toplanan birliğin gündem maddelerinde ise başkanlık seçiminin olmadığı ve toplantıda futboldaki genel durumun masaya yatılacağı öğrenildi. Toplantıda seçim takvimi de konuşulacak.