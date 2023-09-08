Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix dizisi Kulüp'ün oyuncuları kimler ve gerçek hikaye mi?

KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.