Kuluçka makinesinde çatladı! İşte büyüme anları

RESTORANDA SİPARİŞ VERDİ, YEMEYİP BÜYÜTTÜ!

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yaşayan Erica Lim, evinde beslediği ördeği hakkında Star2 dergisine konuştu. Ördeği Daisy'nin su sevgisi, arkadaş canlısı oluşu, maceracı doğası ve büyük şehirdeki hayata nasıl adapte olduğu hakkında demeç veren Erika'nın hikayesinin en ilginç yanı ise ördeğinin nasıl dünyaya geldiği oldu. Erica yaklaşık 2 yıl önce Puchong kasabasındaki bir Vietnam restoranından Asya'nın tartışmalı atıştırması olan 'balut' sipariş etti.