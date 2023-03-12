Kültürpark önündeki ağaç devrildi

İzmir'de, Kültürpark önündeki ağaç bir anda devrildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Konak ilçesi Şair Eşref Bulvarı Kültürpark Lozan Kapısı önünde meydana geldi. Kültürpark girişinin önünde bulunan yaklaşık 15 metrelik dev ağaç, devrildi.

Kökünden söküldüğü görülen ağacın kaldırıma ve yolun bir kısmına devrildiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ağaç belediye ekipleri tarafından parçalanarak kaldırıldı. Ağacın devrildiği esnada kaldırımda ve yolda kimsenin olmaması, facianın önüne geçti.