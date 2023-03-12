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İzmir'de Kültürpark önündeki ağaç bir anda devrildi

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kültürpark önündeki bir ağaç devrildi. Kaldırımda kimsenin olmaması facianın önüne geçti

Giriş: 12.03.2023 - 15:08 | Güncelleme: ABONE OL
Kültürpark önündeki ağaç devrildi
İHA

İzmir'de, Kültürpark önündeki ağaç bir anda devrildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Konak ilçesi Şair Eşref Bulvarı Kültürpark Lozan Kapısı önünde meydana geldi. Kültürpark girişinin önünde bulunan yaklaşık 15 metrelik dev ağaç, devrildi.

Kökünden söküldüğü görülen ağacın kaldırıma ve yolun bir kısmına devrildiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ağaç belediye ekipleri tarafından parçalanarak kaldırıldı. Ağacın devrildiği esnada kaldırımda ve yolda kimsenin olmaması, facianın önüne geçti.

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