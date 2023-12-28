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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2023'te sinemaya 145 milyon TL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2023'te sinemaya 145 milyon TL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörüne 2023'te 145 milyon TL kaynak sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 11:21 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:21
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        Bakanlıktan sinemaya 145 milyon TL
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema projelerine 2023'te 145 milyon TL destek sağladı. Bakanlık, 2023'ün son toplantısında sinema sektörünün 11 projesine 46 milyon 500 bin TL destek verdi.

        Sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulunca belirlenen bu destekler kapsamında iki 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Projesi'ne 7 milyon TL, yedi 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Projesi'ne 34 milyon 500 bin TL, bir 'Dağıtım ve Tanıtım Projesi'ne 2 milyon TL ve bir 'Ortak Yapım Projesi'ne de 3 milyon TL destek verilmesine karar verildi.

        Bu desteklerle birlikte 2023 yılında sinema projelerine sağlanan toplam destek miktarı 145 milyon TL'ye ulaştı.

        Bakanlıktan destek alan projeler arasında Türk edebiyat ve fikir hayatının en önde gelen isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek’in aynı adlı eserinden uyarlanacak olan ve yönetmenliğini Murat Çeri’nin üstleneceği 'Bir Adam Yaratmak' filmi de yer aldı.

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        Dağıtım ve Tanıtım Desteği türünde, Batı Trakyalı Müslüman Türk azınlığın demokratik hakları için yıllarca mücadele veren Dr. Sadık Ahmet’in yaşamını konu edinen 'Sadık Ahmet' filmi destek almaya hak kazandı.

        Ortak Yapım desteği türünde ise Nasreddin Hoca’nın anlatılacağı ve Türk dünyası ülkelerinin ortaklığında gerçekleştirilecek olan 'Hodja Nasreddin' adlı animasyon filme destek kararı çıktı. Filmin yönetmenliğini 'Wanted' ve 'Ben-Hur' gibi önemli Hollywood yapımlarının da yönetmenliğini üstlenen Kazak yönetmen Timur Bekmambetov yapacak.

        Görse l- işitsel endüstri içerisinde önemli bir sektör haline gelen animasyon sektörü teknolojik gelişmeler ve Bakanlık destekleri ile son dönemde büyük gelişim gösterdi. Daha önce yabancı yapımların hâkim olduğu sinema filmlerinde son yıllarda yerli uzun metraj animasyon film projeleri öne çıkıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2005 - 2023 arasında 27 uzun metrajlı animasyon film projesine 33 milyon TL destek sağlayarak üretime büyük katkı sağladı. 2017'de yüzde 8 olan animasyon filmlerin toplam izleyici sayısı içindeki payı 2023'te yüzde 32’ye yükseldi. 2023'ün en çok izlenen filmi ise 2.8 milyonu aşan izleyiciyle bakanlık destekli 'Rafadan Tayfa' oldu.

        Yılın son destekleme kurulunda; 'Kral Şakir' serisinin son filmi 'Kral Şakir: Devler Uyandı' ile 'Emiray Macera Yolcusu' filmleri destek sağlanan projeler arasında yer aldı.

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        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #Rafadan Tayfa
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