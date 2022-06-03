Öğrencilerle film izledi

Daha önce sinemaya gitmemiş çocukları beyaz perde ile buluşturmayı hedefleyen 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi Beyoğlu’nda bulunan Atlas 1948 Sineması'nda saat 11.00’de başladı. Projenin tanıtımının gerçekleştirildiği programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Sinema salonunda çocuklarla buluşan Ersoy, onlarla birlikte film izledi. Film çıkışında konuşan Ersoy, projeyle 81 ilde toplam 1 milyon öğrenciyi sinema ile tanıştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bu proje bakanlığımızın pandemi öncesi başlattığı bir proje. Amaç da sinema kültürünün küçük yaşta çocuklara kazandırılması. Ağırlıklı olarak da hedefimiz Anadolu’da yaşayan gençlerimiz, çocuklarımız ve her yıl sinemayla daha önce buluşmamış 1 milyon çocuğu hem belediyeler birliği hem Sinema Salonları Birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak iş birliği yapıyoruz ve onları ilk kez sinema ile buluşturuyoruz. Maalesef pandemi nedeniyle iki yıl ara verilmek zorunda kalınmıştı. Bu sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivalinin ikincisi düzenleniyor. Bu başlatmak için iyi de bir vesile oldu. Atlas Sinemasında bu etkinliği başlatmak istedik. Bu etkinliğimiz yıl boyunca ağırlıklı olarak Anadolu’da devam edecek. Oradaki çocukların sinemaya ulaşması daha zor oluyor, onların sinema ile buluşmasını sağlayacağız. Beyoğlu Kültür Yolu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri paralel zamanda başladılar, dolu dizgin devam ediyor. Çok güzel bir katılım var, bu bizi mutlu ediyor. Her geçen gün etkinlik sayısını da artırıyoruz. Gelen tepkiler de çok olumlu. O açıdan bu etkinlikleri ülke genelinde yaygınlaştırarak devam etmek istiyoruz. Buradaki esas amacımız bir başlangıç yapmaktır. Bu başlangıcı farklı şehirlere yaymak istiyoruz. Zaten özel kültür kuruluşlarımız, kurumlarımız devamını getiriyorlar. Her sene daha fazla katılım oluyor ve katılım artıkça bakanlığın payı azalıyor. Esas istediğimiz budur. Özel kurumlar, kültür sanat kurumları tarafından bu etkinlik sahiplenilsin ve bu rota sadece festivalle sınırlı kalmasın, rota yıl boyu devam etsin. Biz yılda iki kez festivallerle destekliyoruz. Ben rota güzergahını Beyoğlu ve başkentte uzun süre gezdim. Bizim rota üzerinde sanat kurumları, sanat dükkanları, kültür ekonomisi oluşmaya ve buraya taşınmaya başlamış olduğunu gördüm. Bu da sevindirici. Halk tarafından da benimsenmiş, kültür ve sanat üreten sanatçılarımız tarafından da benimsenmiş. Hedeflediğimiz doğrultuda gelişerek devam ediyor.”
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