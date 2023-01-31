Turizmde 2023 hedefi 60 milyon turist

Türkiye'nin turizm geliri 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53.4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolar olurken, yıl içinde ziyaretçi sayısında da yüzde 75 artış yaşandı ve 51 milyon 369 bin 26 kişiye ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) düzenlenen bir etkinlikte, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı turizm verilerini değerlendirerek, Türkiye'nin 2028 turizm stratejisini açıkladı. 2022 sonuçları ile, Türkiye'nin turizmde pandemi öncesindeki dönemi yakaladığını vurgulayan Bakan Ersoy, "2023'te ülke olarak 60 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz. Bu rakamı yıllar içinde kademeli olarak artırarak 2028'de 90 milyon turisti ağırlayacağız" dedi.

2028 HEDEFİ 100 MİLYAR DOLAR GELİR Önümüzdeki dönemde turizmde nicelikten çok niteliğe yöneleceğini kaydeden Ersoy, "Ziyaretçi sayısından çok nitelikli turiste yönelmek istiyoruz. Hem ziyaretçi sayısını hem de harcama rakamlarını artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek hedeflerini rakamlar üzerinden anlatan Kültür ve Turizm Bakanı, "2022'de 46.3 milyar dolar turizm geliri elde edildi, 2023 turizm geliri hedefi ise 56 milyar dolar. Bu konuda 2024'te 68 milyar dolar hedefimiz var, kademeli artış ile 2028'de 100 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz" dedi. Ersoy, 2018'de 67 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 2022'de ise 87.5 dolara çıktığını da bildirerek, 2023'te 95 dolar, 2028'de de 118 dolar kişi başı gecelik harcamanın hedeflendiğini aktardı. Turizmde maliyet odaklı değil gelir odaklı çalışacaklarının da altını çizen Ersoy, "Maliyet enflasyonu ile döviz bazında gelirleri artırarak mücadele edeceğiz. Bu hem sezonun uzaması hem de yurt dışında döviz bazlı fiyatların artmasından kaynaklanacak" bilgilerini verdi.

2028 yılına kadar işletme belgeli yatak kapasitesinin de artırılacağını kaydeden Bakan Ersoy, "1 milyon 897 bin yatak kapasitesi var şuan, 2023'te bu 1 milyon 962 bin olacak, 2028'de ise 2 milyon 250 bin yatak kapasitesi olacak. Turizmi 81 ile yayarak ve atıl kapasiteyi kullanacak bunu gerçekleştireceğiz" dedi. HOLLYWOOD İLE ORTAK DİZİ YAPILACAK Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmdeki hedeflere ulaşmak için kapsamlı bir yol haritası da açıkladı.

Pazar çeşitliliğine yönelmenin önemine işaret eden Bakan Ersoy, "Mevcut stratejik pazarlarımız olan Birleşik Krallık, Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Türki Cumhuriyetlere daha yoğun konsantre olacağız. Yeni odak pazarlarımız ise ABD, Güney Amerika, İskandinavya, Körfez Ülkeleri, Uzakdoğu ve Asya ülkeleri olacak. Bu pazarlar coğrafi olarak uzak olduğu için gelen turist daha uzun konaklama yapıyor ve daha fazla harcama yapmış oluyor. Bu yönüyle yeni pazarlar bizim için önemli" dedi. Öte yandan, ülke tanıtımda markalaşma stratejisine geçildiğini de vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, "Hollywood ortak yapımı diziler/filmler üretmeye odaklanarak, bunları global platformlarda yayınlanması için çalışacağız. Böylece, ülke tanıtımına daha etkili bir katkı sağlanmış olacak" dedi.

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