Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Ankaralı Turgut'u ziyaret etti - Magazin haberleri

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Ankaralı Turgut'u ziyaret etti - Magazin haberleri

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Ankaralı Turgut'u (Turgut Karataş) tedavi altında olduğu hastanede ziyaret etti.

Bir süredir Akciğer kanseri teravisi gören Ankaralı Turgut, Dr. Batuhan Mumcu'nun kendisini ziyaret etmesiyle bir hayli mutlu oldu.

Dr. Batuhan Mumcu, "Ciddi bir rahatsızlıkla mücadele eden Ankaralı Turgut ağabeyimi tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Ankara'mızla özdeşleşmiş bir değerimiz olan Turgut ağabeyimin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Acil şifalar diliyorum. Sağlığına kavuşunca güzel sürprizlerimiz olacak" dedi. REKLAM