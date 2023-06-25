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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Özkan Uğur'u ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'u hastanede ziyaret ederek eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur'dan durumu hakkında bilgi aldı

Giriş: 25.06.2023 - 00:24 | Güncelleme: ABONE OL
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Özkan Uğur'u ziyaret etti
HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Özkan Uğur'un ailesi ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u telefonda görüştürdü.

Bakan Ersoy görüşmede, Uğur'un ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Batuhan Mumcu da hastanede yaptığı açıklamada, "Kıymetli sanatçımızın en yakın zamanda yoğun bakım ünitesinden çıkarılmasını ümit ediyoruz. Hastalığının başından beri bakanlık olarak da yakından takip ediyoruz. Şu anki durumu da hem aile hem doktorlarının yakın takibinde inşallah atlatıp yakın zamanda sevenleriyle buluşacak. Gençliğimizin seslerinden Özkan Uğur'a acil şifalar diliyoruz. Ailesinin ve resmi kanalların dışında hiçbir habere itibar edilmesin" dedi.

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