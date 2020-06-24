Kültür Hattı ile UNESCO fonu kazandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan 'Kültür Hattı' başlıklı projeyle, Türkiye'nin de resmen taraf olduğu UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi'nin 18'inci maddesi gereğince hayata geçirilen Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu'nu almaya hak kazandı. Kültür Hattı, UNESCO'nun 2019'da açtığı çağrıya 60 ülkeden gelen 480 proje başvuru arasından bağımsız uzmanlar tarafından seçilen 9 projeden biri oldu. Bu sayede ilk kez Türkiye'den bir kültür kurumu 2005 Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirmek ve uygulamalar, araştırmalar ve projelere destek olmak amacını taşıyan bu fondan faydalanma imkânı buldu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."