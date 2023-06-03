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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin ilk konuşmasını Beştepe’de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Göreve Başlama Töreni'ndeki konuşması sırasında kendisine eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Erdoğan’ın konuşmasını gerçekleştirdiği platformda ise sanatçı, sporcu, bilim insanları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve azınlık cemaatlerinin temsilcileri vardı.

TÖRENE YAĞMUR ENGELİ Törenler 9 Temmuz 2018’den farklı olarak Ankara’daki yağışlı havanın etkisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Bahçesi’nde gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona geldiğinde eşi ile birlikte davetlileri selamladı, tokalaşarak sohbet etti. Cumhurbaşkanı ardından kürsüye geldi. Bu sırada da eşi Emine Erdoğan kendisine eşlik etti.

Emine Erdoğan'ın TBMM'de gerçekleşen yemin töreninden farklı bir kıyafetle katıldığı törende yakasında da bu kez yusufçuk değil, Ay-yıldızlı broş vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformda bilim insanları, sanatçı ve sporcularla birlikte azınlık cemaatlerinin temsilcileri yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından dua etti. Eski Futbolcu Mesut Özil ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın uzun süren sohbeti dikkat çekti. Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'da 2018 yılındaki törenlerde olduğu gibi bu törende de yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşi Mihriban Aliyeva ile törene katılan liderler arasındaydı. 40 dakikalık konuşmasının son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan salonda bulunan Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanları’na teşekkür etti. CUMHUR İTTTİFAKI VE OĞAN’A ÖZEL TEŞEKKÜR Erdoğan, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile 28 Mayıs seçimlerinde kendisine desteğini açıklayan ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a ise özel olarak teşekkür etti.

ABDULLAH GÜL DE KÜLLİYE’DEYDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en son teşekkür ettiği isim ise kendisini 28 Mayıs seçimlerinden sonra arayarak tebrik eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu. Erdoğan “Halef-Selef olduğumuz eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey’e de teşekkür ediyorum” dedi.