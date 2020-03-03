Külliye'de koronavirüs toplantısı

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Sağlık Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Gündemde tüm dünyayı tedirgin eden yeni koronavirüs bulunuyorken, başlıklar arasında yeni koronavirüs salgınına dair dünyadaki son durum, salgın konusunda önümüzdeki sürecin projeksiyonu, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu riskler, komşu ülkelerdeki son durum, alınan tedbirler, seyahat önlemleri, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar ve olası vakalara yönelik hazırlıklar yer alacak.

Öte yandan Sağlık Politikaları Kurulu toplantısında gıda ve ilaç gibi konular da masaya yatırılacak.