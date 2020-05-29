Kulalı "Pamuk Prenses"ten, çocuklara kitaplı ziyaret

AA

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Meslek Yüksekokulundan mezun olduktan sonra KPSS'ye hazırlanan, bir yandan da arkadaşlarıyla çeşitli etkinliklerde animatörlük yapan 23 yaşındaki Raziye Uysal, boş vakitlerini çocuklara ayırıyor.

Uysal, manav babasının kendisine getirdiği meyve sandıklarından kurduğu kitaplıkta biriktirdiği kitapları, mahallesindeki çocuklara ödünç veriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinden çıkamayan çocukları "Pamuk Prenses" kostümüyle ziyaret eden Uysal, onları kişisel bakım ve virüslerden korunma yolları konularında da bilgilendiriyor.

- "Her şey parkta başladı"

Raziye Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarla zaman geçirmeyi sevdiğini belirterek, parkta kitap okurken bir çocuğun yanına geldiğini ve birlikte kitap okumayı teklif ettiğini anlattı.

Uysal, "Parkta bizi kitap okurken gören diğer çocuklar da katılmaya başladı. Onlara evimdeki kitapları getirmeye başladım. Bana kitap desteğinde bulunanlar da oldu. Kitaplarımı yerleştirecek kitaplığım yok. Ben bu sorunu manav olan babamın kullanmadığı meyve kasalarını üst üste dizerek çözdüm. Önemli olan kitapları uygun bir şekilde korumak. Kitaplar gelmeye devam ettikçe de meyve kasalarının sayısını artırıyorum." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle çocuklara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği için onları evlerinde Pamuk Prenses kostümüyle ziyaret ettiğini ve bunun onları çok mutlu ettiğini aktaran Uysal, şöyle devam etti:

"Ziyaretlerinde çocuklarla sohbet ediyoruz. Onlara kişisel temizlik, hijyen ve koronavirüsten korunma yöntemlerini anlatıyorum. Sosyal mesafeyi dikkat etmeleri konusunda uyarıyorum. Yaptığım çalışmaları Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun duymuş, kütüphanesinden bizlere kitap getirerek hediye etti. Destek sözü verdi."

Çocuklarla parkta geçirdiği günleri özlediğini aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Benim en iyi arkadaşlarım çocuklar. Beni bu dünyadan alıp başka dünyalara götürüyorlar. Çocukların sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde benim odamda bir sürü çocukla kitap okur, oyunlar oynar eğlenirdik. O günleri özlüyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrar birlikte zaman geçirebiliriz."

- Belediye Başkanı'ndan destek

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da Raziye Uysal'ı ziyaret ederek tebrik etti.

Uysal'a desteğinin süreceğini ve ona bir kitaplık yaptırdığını aktaran Tosun, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Kitap okuyan çocuklarımız ise ufku geniş, kişisel gelişimini hız katan, geleceğimiz. Bizler bu duruma sessiz kalamayız. Nerede bir girişim var destek olmalıyız. Kendisine yaptığı bu gönüllü çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.