09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya’da bir vatandaşın kulağına nar ağacını budarken kelebek girdi. Kulak zarına kadar ilerleyen kelebek, hastanede 2 saat sonrası penseyle canlı olarak çıkartıldı. Kelebeği çıkartan doktor ve hasta gözlerine inanamazken, operasyon esnasında zarar görmeyen kelebek doğaya salındı.
İHA'nın haberine göre; bahçesinde nar budayan 38 yaşındaki Ahmet Gök’ün sağ kulağına yaklaşık 3 santim büyüklüğünde bir kelebek girdi. İlk başta ne olduğunu anlamayan Gök, ağrı hissetmesi üzerine kulağını arı soktu sandı. Ağrının bir saat boyunca devam etmesi ve kulağının içerisinde kıpırdamalar olduğunu fark eden Gök, soluğu hastanede aldı. Gök, hastaneye giderek durumunu izah etti. İlk muayenede Gök’ün kulağında kelebek olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon kararı alındı.
DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI
Kulak zarına kadar ilerleyen kelebeğin hareket ettiğini fark eden doktor şaşkınlığını gizleyemezken, kulağında canlı bir kelebek olduğunu öğrenen Gök ise neye uğradığını şaşırdı. Kelebek yaklaşık 5 dakikalık bir işlem sonrası talihsiz adamın kulağından ince uçlu penseyle kanadı dahi zarar görmeden çıkartıldı.
“AİLEM KULAĞIMDAN KELEBEK ÇIKTIĞINA İNANAMADI"
Kulağına kelebeğin girmesini ve canlı olarak çıkartılması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Gök, gazetecilere yaşadıklarını anlattı. Gök, “Bahçede çalışırken kulağıma bir şey kaçtı. Kulaklarımı karıştırdım ama ağrı devam etti. İlk başta arı soktu sandım daha sonra ağrım devam edince hastaneye geldim ve kulağımdan kelebek çıktı. İnanamadım. Bir saat boyunca kulağımda o kıpırtıyı hissettim. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Ailem kulağımdan kelebek çıktığına inanmadı” diye konuştu.
KELEBEK DOĞAYA SALINDI
Gök'ün kulak zarının üzerinden kelebek penseyle başarılı bir işlemle çıkarıldı. Hastanın kulağı temizlendi ve kulak zarı incelendi. Kelebek ise operasyon sonrası zarar görmeden doğaya salındı.
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