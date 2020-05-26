Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından alınan kararlardan ilki İstanbul’dan…İstanbul’da tartıştığı arkadaşına kemerle vurarak yaralayan sanık “kasten yaralama” suçundan hapse mahkum edildi. Yaralanan kişi kararı “daha fazla ceza almalı” diyerek temyiz etti. Temyiz talebini yerinde bulan Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kemerin silah sayılacağı belirtilen kararda, sanığın “silahla kasten yaralama” suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.

OĞLUNUN BAŞINA BARDAKLA VURDU

Malatya’da tartıştığı oğlunun başına bardakla vurarak, yaralanmasına neden olan sanığa “silahtan sayılan eşya ile yaralama” suçundan verilen hapis cezası ise Yargıtay tarafından onandı.

KIZ ARKADAŞINI DARP ETTİ

Antalya Serik’te kız arkadaşını ağaçtan kopardığı dal parçası ile darp eden sanığa “kasten yaralama” suçundan verilen hapis cezası bozuldu. Yargıtay dal parçasının silah sayılacağını belirtti. Sanığın cezasında yarı oranında artırım yapılması gerektiği ifade edildi.

ÇALIŞMA ARKADAŞINI AYNA İLE YARALADI

Gebze’de çalışma arkadaşının kafasına ayna ile vurarak, yaralanmasına neden olan sanığa “silahtan sayılan eşya ile yaralama” suçundan verilen hapis cezası da onandı.

EŞİNE TV KUMANDASI İLE VURDU

Eskişehir’de ise tartıştığı eşini TV kumandası ile darp eden sanığa “kasten yaralama” suçundan verilen hapis cezası bozuldu. Kumandanın silah sayılacağı belirtilen kararda sanığın “silahla kasten yaralama” suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.

KARDEŞİNE KÜL TABLASI ATTI

İstanbul’da da tartıştığı kardeşinin başına kül tablası ile vurarak yaralayan sanığa “silahla kasten yaralama” suçundan verilen hapis cezası da Yargıtay tarafından onandı.