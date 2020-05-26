Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından alınan kararlardan ilki İstanbul’dan…İstanbul’da tartıştığı arkadaşına kemerle vurarak yaralayan sanık “kasten yaralama” suçundan hapse mahkum edildi. Yaralanan kişi kararı “daha fazla ceza almalı” diyerek temyiz etti. Temyiz talebini yerinde bulan Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kemerin silah sayılacağı belirtilen kararda, sanığın “silahla kasten yaralama” suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.
OĞLUNUN BAŞINA BARDAKLA VURDU
Malatya’da tartıştığı oğlunun başına bardakla vurarak, yaralanmasına neden olan sanığa “silahtan sayılan eşya ile yaralama” suçundan verilen hapis cezası ise Yargıtay tarafından onandı.
KIZ ARKADAŞINI DARP ETTİ
Antalya Serik’te kız arkadaşını ağaçtan kopardığı dal parçası ile darp eden sanığa “kasten yaralama” suçundan verilen hapis cezası bozuldu. Yargıtay dal parçasının silah sayılacağını belirtti. Sanığın cezasında yarı oranında artırım yapılması gerektiği ifade edildi.
ÇALIŞMA ARKADAŞINI AYNA İLE YARALADI
Gebze’de çalışma arkadaşının kafasına ayna ile vurarak, yaralanmasına neden olan sanığa “silahtan sayılan eşya ile yaralama” suçundan verilen hapis cezası da onandı.
EŞİNE TV KUMANDASI İLE VURDU
Eskişehir’de ise tartıştığı eşini TV kumandası ile darp eden sanığa “kasten yaralama” suçundan verilen hapis cezası bozuldu. Kumandanın silah sayılacağı belirtilen kararda sanığın “silahla kasten yaralama” suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.
KARDEŞİNE KÜL TABLASI ATTI
İstanbul’da da tartıştığı kardeşinin başına kül tablası ile vurarak yaralayan sanığa “silahla kasten yaralama” suçundan verilen hapis cezası da Yargıtay tarafından onandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!