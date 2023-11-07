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        Haberler Gündem Eğitim Kükürt Metal mi Ametal mi? Kükürt (S) Elementi Periyodik Tabloda Hangi Grupta Yer Alır?

        Kükürt metal mi ametal mi? Kükürt (S) elementi periyodik tabloda hangi grupta yer alır?

        Doğada yaygın olarak bulunan ve en çok kullanılan elementlerde bir tanesi olan kükürt, insan sağlığından endüstrinin farklı dallarına kadar birçok alanda sıklıkla kullanılan bir maddedir. Kokusuz ve tatsız olmasıyla bilinen ve suda çözülmeyen bir element olan kükürdün bilinen bir diğer ismi ise sülfürdür. Elementlerin tümüne yakınıyla bileşik oluşturma kabiliyetine de sahip olan ve oluşturduğu bu bileşikler ile birçok ürünün imal edilmesinde kullanılan kükürt metal mi ametal mi? Kükürt hangi metal? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 00:30 Güncelleme: 07.11.2023 - 00:30
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        Kükürt metal mi ametal mi?
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        Daha çok volkanik alanlarda görülen bir element olan kükürt, yerkabuğunda da %0,06 oranında gözlemlenmektedir. Peki, kükürt elementi periyodik tabloda hangi grupta yer almaktadır? İşte, tüm detaylar…

        Kükürt Hangi Metal?

        Tarihi çok eski zamanlara dayanan ve insanlar tarafından birçok alanda kullanıldığı düşünülen kükürdün bir element olarak keşfedilmesi 1777 yılında gerçekleşmiştir. Fransız bir bilim insanı olan Lavoisier, kükürdün bir element olduğunu belirlemiş ve bu çalışma tarihe kükürt elementinin keşfedilmesi olarak geçmiştir.

        Kokusuz ve tatsız bir element olmasının yanında sarıya yakın bir renge sahip olan kükürt elementi, kırılgan ve katı bir forma sahiptir. Yanıcı ve oldukça patlayıcı olması sebebiyle kolaylıkla alev alabilen bu element, dünya üzerindeki canlılık için de oldukça önemli bir role sahiptir.

        Kendinden başka birçok element ile bileşik oluşturabilen kükürt elementi her ne kadar zehirsiz bir element olsa da oluşturduğu karbon disülfür, sülfür dioksit gibi bileşikler oldukça zehirlidir.

        Doğal kükürt, maden kükürdü, tarım kükürdü gibi birden fazla çeşide sahip olan kükürt elementi, daha çok volkanik alanlarda, alçı taşı ve kireç taşı gibi maddelerin aralarında bulunmaktadır. Bulunduğu bu yataklardan, basınçlı su buharı yöntemi kullanılarak elde edilen kükürt elementi birçok alanda kullanılmaktadır.

        Kükürt elementi, endüstri alanında özellikle sülfürik asidin üretilmesinde kullanılmaktadır. Gübre üretiminde de kullanılan ve oldukça güçlü bir asit olan sülfürik asit, birçok kimyasal birleşiğin elde edilmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanında hem kükürt hem de onun oluşturduğu diğer bileşikler, yem imalatında, böcek ilaçlarının üretilmesinde, araç lastiklerinde, barut ve havai fişek yapımında, kozmetik ürünlerde de kullanılmaktadır.

        Kükürt elementinin bir diğer önemli özelliği ise onun insan sağlığı açısından olan önemidir. Kırmızı ya da beyaz etler, süt ürünleri, bazı sebze ve meyveler ile insan vücuduna taşınan kükürt; insanlarda kan şekerinin kontrol altına alınması, saçların sağlıklı olması ve deri ile tırnak gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.

        Kükürt Metal Mi Ametal Mİ?

        Kimya alanında parlak bir yapıya sahip olan, kolaylıkla işlenen ve dövülebilen, elektrik ile ısıyı iletmekte başarılı olan elementlere metal; bu özelliklerden hiçbirini göstermeyen, kaynama ile erime noktaları arasında fark minimum olan ve kendi aralarında dahi ortak özellikleri yok denecek kadar az olan elementlere de ametal elementler adı verilmektedir.

        Peki, yapmış olduğumuz bu tanımlamalardan hareketle kükürt metal mi ametal mi? Dünyanın en yaygın olarak kullanılan elementlerinden bir tanesi olan kükürt taşıdığı özellikler bakımından bir ametaldir.

        Kükürt Elementi Periyodik Tabloda Hangi Grupta?

        Atom numarası 16, kimyasal sembolü ise S olan kükürt elementi; periyodik tablonun üçüncü periyodunun on altıncı grubunda yer almaktadır. Normal şartlar altında ve oda sıcaklığında katı bir forma bulunan bu elementin erime noktası 115,21 santigrat derece, kaynama noktası ise 444.61 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Kükürt ya da bir diğer adıyla sülfür elementinin atom ağırlığı ise 32.065 u’dur.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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