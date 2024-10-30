Kuğulu Park'ta 5 kuğu yavrusu dünyaya geldi
Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, 5 siyah kuğu yavrusu doğdu
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Ankara'nın Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta, bir mutluluk daha yaşandı.
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Parkta her yıl büyüyen kuğu, kaz ve ördek ailesine dün akşam saatlerinde dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusu eklendi.
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Park görevlileri tarafından titizlikle takip edilen yavruların sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapıldı.
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Suya bırakılan 5 kuğu yavrusuna, dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kuğulu Park'ta bulunan başkentliler yoğun ilgi gösterdi.
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Görevlilerce ziyaretçilere yavruların sağlığı için yiyecek atılmaması uyarısında bulunuldu.
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