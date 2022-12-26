'Kuğu Gölü' balesi büyüledi

Moskova Devlet Akademik Klasik Bale Tiyatrosu, Kuğu Gölü ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sanatseverlere büyüleyici iki akşam yaşattı. Biletleri aylar öncesinden tükenen gösteri; kostüm ve sahne tasarımı konusunda seyircilerden tam not aldı.

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İstanbul'da iki akşam üst üste 'Kuğu Gölü' fırtınası esti. Moskova Devlet Akademik Klasik Bale Tiyatrosu, Kuğu Gölü ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Gösteri kostüm ve sahne tasarımı konusunda seyircilerden tam not aldı.

CRR’de iki perde olarak izleyiciyle buluşan Kuğu Gölü Balesi, Rus bale tarihindeki ilk Rus-İngiliz ortak yapımı olup, Natalia Kasatkina ve Vladimir Vasilev tarafından sahnelendi. Tasarımı ise, ödüllü İngiliz sahne tasarımcısı Tim Goodchild yaptı. Prodüktör Kasatkina ve Vasilev eseri sahnelerken Marius Petipa, Lev Ivanov ve Alexander Gorsky'nin koreografisini yaptığı ilk versiyonundan ilham aldı.

Kuğu Gölü ilk kez 1877’de Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelenmişti. Rus klasik balesinin bir sembolü olan Kuğu Gölü, efsanevi motiflere dayanıyor ve karanlık güçlere karşı mücadele ile insanlığın en yüksek tezahürü olarak sevgiyi anlatıyor.

Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen ve iki akşam İstanbullularla buluşan Kuğu Gölü Balesi’ni 2 bin kişi izledi