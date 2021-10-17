Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, Washington'un Kudüs'te Filistinlilere hizmet verecek konsolosluğu yeniden açma planı konusunda Başbakan Naftali Bennett ile Lapid arasında koordinasyon eksikliği olduğu ileri sürüldü.
Adı açıklanmayan İsrailli bir diplomatik kaynağa dayandırılan haberde, Lapid'in ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a Kudüs'teki konsolosluğu İsrail hükümeti yıllık bütçeyi 4 Kasım'da Meclisten geçirdikten sonra açabileceklerine dair ön taahhütte bulunduğu aktarıldı.
Öte yandan İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata ve Bennett'in danışmanı Shimrit Meir'in ağustos ayında Washington'a yaptığı ziyarette İsrail Başbakanı'nın ABD'nin Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açmasına karşı olduğunu Beyaz Saray yetkililerine ilettiği ifade edildi.
ABD'li yetkililerin, Hulata ve Meir'in tutumlarına "şaşırdıkları" ve İsrail'in konuyla ilgili tutarsız tavrından dolayı hayal kırıklığına uğradıkları kaydedilen haberde, adı açıklanmayan İsrailli kaynağın, "Blinken'in geçen hafta tam da Lapid'in yanındayken ve İsrail'in karşı olduğunu bildiği halde konsolosluğu açma niyetini açıklamasının nedenlerinden biri, Lapid'in onu yanlış yönlendirmiş olmasıydı." ifadelerine yer verildi.
Blinken, 13 Eylül'de Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Kudüs'teki Filistin misyonunu yeniden açma planını sürdüreceklerini belirtmişti.
ABD, Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdıktan sonra 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunu kapatmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mayıs ayında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!