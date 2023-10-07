Küçükköy'ün değişimi: Hayalet köyden sanat köyüne

Bu yıl köyün tanıtımı açısından BM nezdinde de bir gelişme yaşanabilir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün her yıl seçtiği en güzel turizm köyleri adaylarından biri de Küçükköy. Çalışkan, köyün sadece yaz aylarında değil dört mevsim turizm potansiyeli taşıdığını söyledi.