Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema KüçükÇiftlikpark Bahçe Sineması'nda 'Vanya' gecesi

        KüçükÇiftlikpark Bahçe Sineması'nda 'Vanya' gecesi

        Andrew Scott'un Çehov'un Vanya Dayı'sını sahneye koyduğu ve Londra'daki National Theatre'ın "Live" projesi kapsamında beyazperdeye taşınan "Vanya", 13 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması'nda seyirciyle buluşacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 00:05 Güncelleme: 10.08.2024 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçe Sineması'nda 'Vanya' gecesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        13 Ağustos Salı akşamı KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nda, özellikle “Fleabag” dizisindeki rahip rolüyle milyonların hayranlığını toplayan Andrew Scott’un benzersiz bir tek kişilik performans sahnelediği “Vanya” gösterilecek.

        Anton Çehov’un “Vanya Dayı”sının Simon Stephens tarafından uyarlanarak Sam Yates yönetmenliğinde sahneye taşınan “Vanya”, Londra’daki National Theatre’ın, oyunların sinematik açı ve çekimlerle beyazperdeye taşınmasını sağlayan “Live” projesi kapsamında sinemaseverlerle buluşuyor. Kayıp zamana, gerçekleşmeyen umutlara, boşa harcanan hayatlara ve imkânsız aşklara adanan oyunun bu radikal uyarlamasında birden fazla karaktere başarıyla hayat veren Andrew Scott, Vanya’nın içsel çatışmalarını ve duygusal derinliğini vurgulayarak, trajik yönlerini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

        REKLAM

        KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması'nda kapı açılış saati 19.30, film başlama saati 21.00. Gösterimlerin biletleri Mobilek'ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilir.

        KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması 2024 Programı

        13 Ağustos Salı 21.00 “Vanya” (2024)

        20 Ağustos Salı 21.00 “Başka Bir Hayatta” (Past Lives) (2023)

        27 Ağustos Salı 21.00 “Sadece Âşıklar Hayatta Kalır” (Only Lovers Left Alive) (2013)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Küçükçiftlik Bahçe Sineması
        #vanya
        #film
        #Andrew Scott
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!
        Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!
        Batshuayi'den hayat öpücüğü!
        Batshuayi'den hayat öpücüğü!
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Ateşkes müzakereleri 15 Ağustos'ta
        Ateşkes müzakereleri 15 Ağustos'ta
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa