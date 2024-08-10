KüçükÇiftlikpark Bahçe Sineması'nda 'Vanya' gecesi

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13 Ağustos Salı akşamı KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nda, özellikle “Fleabag” dizisindeki rahip rolüyle milyonların hayranlığını toplayan Andrew Scott’un benzersiz bir tek kişilik performans sahnelediği “Vanya” gösterilecek.

Anton Çehov’un “Vanya Dayı”sının Simon Stephens tarafından uyarlanarak Sam Yates yönetmenliğinde sahneye taşınan “Vanya”, Londra’daki National Theatre’ın, oyunların sinematik açı ve çekimlerle beyazperdeye taşınmasını sağlayan “Live” projesi kapsamında sinemaseverlerle buluşuyor. Kayıp zamana, gerçekleşmeyen umutlara, boşa harcanan hayatlara ve imkânsız aşklara adanan oyunun bu radikal uyarlamasında birden fazla karaktere başarıyla hayat veren Andrew Scott, Vanya’nın içsel çatışmalarını ve duygusal derinliğini vurgulayarak, trajik yönlerini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

REKLAM KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması'nda kapı açılış saati 19.30, film başlama saati 21.00. Gösterimlerin biletleri Mobilek'ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilir. KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması 2024 Programı 13 Ağustos Salı 21.00 “Vanya” (2024) 20 Ağustos Salı 21.00 “Başka Bir Hayatta” (Past Lives) (2023) 27 Ağustos Salı 21.00 “Sadece Âşıklar Hayatta Kalır” (Only Lovers Left Alive) (2013)