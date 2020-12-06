Küçükçekmece'de TOMA devrildi

İstanbul'un Küçükmece ilçesi D-100 Karayolu yanyolda refüje çarpan toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. TOMA'nın içinde bulunan 2 polis memuru kazayı yara almadan atlattı. Devrilen TOMA'nın kaldırılması için çalışma başlatıldı.