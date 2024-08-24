Küçükçekmece'de ters yön kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı

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Olay, perşembe günü saat 18.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Kılıç Ali Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre sokak üzerinde hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya hafif ticari aracın şoförünün yakınları da dahil olunca tekme ve yumruklar havada uçuştu.

3 KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, kavga sırasında yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI Kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.