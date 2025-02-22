Küçükçekmece'de mobilya deposunda yangın çıktı
Küçükçekmece'de mobilya deposunda çıkan ve helva satış mağazası ile düğün salonuna sirayet eden yangın söndürülmeye çalışılıyor
Giriş: 22.02.2025 - 01:59 Güncelleme: 22.02.2025 - 01:59
Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'taki 3 katlı mobilya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Büyüyen alevler, helva satış mağazası ile düğün salonuna da sirayet etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ