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        Haberler Gündem İstanbul Küçükçekmece'de mobilya deposunda yangın çıktı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de mobilya deposunda yangın çıktı

        Küçükçekmece'de mobilya deposunda çıkan ve helva satış mağazası ile düğün salonuna sirayet eden yangın söndürülmeye çalışılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 01:59 Güncelleme: 22.02.2025 - 01:59
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        Küçükçekmece'de mobilya deposunda yangın
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        Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'taki 3 katlı mobilya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Büyüyen alevler, helva satış mağazası ile düğün salonuna da sirayet etti.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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