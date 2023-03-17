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Küçükçekmece'de kıraathanede silahlı kavga: 1 ağır yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de bir kıraathanede çıkan tartışma kanlı bitti. Müşterisi tarafından tabancayla başından vurulan kıraathane sahibi ağır yaralandı

Giriş: 17.03.2023 - 06:25 | Güncelleme: ABONE OL
Küçükçekmece'de kıraathanede silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Kıraathanede silahlı kavga: 1 ağır yaralı
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AA

Küçükçekmece'de bir kıraathanenin sahibi, müşterisi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Halkalı Merkez Mahallesi Tuna Caddesi'nde kıraathanenin sahibi Güzel Koçak ile kimliği henüz belirlenemeyen müşterisi arasında tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koçak, müşterisi tarafından silahla başından vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Koçak, hastaneye götürüldü. Emniyet görevlileri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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