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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de ev sahibi ile kiracının zam tartışmasında kan aktı

        Küçükçekmece'de ev sahibi ile kiracının zam tartışmasında kan aktı

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında kira zammmı nedeniyle çıkan anlaşmazlık kanlı bitti. Ev sahibinin oğlu, tartıştığı kiracıyı silahla vurarak yaraladı. Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 06:45
        Kira zammı tartışmasında kan aktı
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        Küçükçekmece'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan zam tartışmasında ev sahibinin oğlu silahla ateş ederek kiracıyı yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre; Gültepe Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında ev sahibi ile kiracı arasında kira zammı nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre kimliği öğrenilemeyen ev sahibi, kiracısı İbrahim Özkan'ın kirasını arttırmak isteyince ikili arasında tartışma yaşandı.

        TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibinin oğlu da olaya dahil oldu. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ev sahibinin oğlu yanında getirdiği silahla İbrahim Özkan'a ateş etti. Silah seslerini duyan komşular, omuz bölgesinden yaralanan Özkan'ı çevredeki bir dükkana götürüp, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada silahla ateş eden saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim Özkan, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öte yandan, olay anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafında anbean kaydedildi. Görüntüler de ev sahibinin oğlunun yanında getirdiği silahla İbrahim Özkan'a ateş ettikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #küçükçekmece
        #haberler
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