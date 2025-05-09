Küçükçekmece'de beyaz eşya mağazası yangında küle döndü

Küçükçekmece'de beyaz eşya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki beyaz eşya mağazası ile bu iş yerine ait depo kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın dış cephesini sardı.

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Fotoğraf: DHA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; bölgede önlem alan ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, iş yerinde bulunan beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf: İHA

Mahalle sakinlerinden Salih Kartal, gazetecilere, yangında alevlerin hızla yayıldığını ve mahallede panik yaşandığını söyledi.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.