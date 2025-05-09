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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de beyaz eşya mağazası yangında küle döndü | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de beyaz eşya mağazası yangında küle döndü

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 4 katlı binanın giriş katındaki beyaz eşya mağazasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesine sıçradı. Çevrede büyük paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken iş yerinde bulunan beyaz eşyalar küle döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 05:28 Güncelleme: 09.05.2025 - 05:33
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        Beyaz eşya mağazası yangında küle döndü
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        Küçükçekmece'de beyaz eşya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki beyaz eşya mağazası ile bu iş yerine ait depo kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın dış cephesini sardı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; bölgede önlem alan ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

        İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, iş yerinde bulunan beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Mahalle sakinlerinden Salih Kartal, gazetecilere, yangında alevlerin hızla yayıldığını ve mahallede panik yaşandığını söyledi.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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