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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Küçükçekmece'de AKP Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına yönelik silahlı saldırıda yeni gelişme! - Son dakika haberi

        Küçükçekmece'deki saldırıda hedefin Aziz Yeniay olduğu ortaya çıktı

        İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Olayda bir suç örgütünün Yeniay'ı hedef aldığı belirlendi. Buna göre saldırıda bir terör bağlantısının olmadığı ancak olayı birçok adli olaya karışmış bir suç örgütünün Yeniay'a karşı bir suikast girişimi olarak gerçekleştirdiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:04
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        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
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        AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasındaki saldırıyı bir suç örgütünün Yeniay'ı hedef alarak gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında yapılan silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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        26 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Saldırının ardından 4'ü 18 yaşının altında olan toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        YENİAY'A KARŞI SUİKAST GİRİŞİMİ

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, saldırıda bir terör bağlantısının olmadığı ancak olayı birçok adli olaya karışmış bir suç örgütünün Yeniay'a karşı bir suikast girişimi olarak gerçekleştirdiği öğrenildi.

        Saldırganların olay günü, Yeniay'ın çıkış saatini beklediği ancak Yeniay'dan önce çıkan polislerin uzun namlulu silahlarla hedef alındığı belirlendi.

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        Şüphelilerin saldırıyı Yeniay'a yönelik değil bir husumetlilerine yönelik gerçekleştirdikleri iddia ettikleri ancak husumetli oldukları kişinin olay yerinden 1 saat önce ayrıldığı ve o sırada sokakta bulunmadığı tespit edildi.

        Fotoğraflar: AA

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        #son dakika
        #Aziz Yeniay
        #küçükçekmece
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