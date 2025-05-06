Küçükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde 6 katlı binanın giriş katında, ayakkabı satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.