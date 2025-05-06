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        Haberler Gündem Güncel Küçükçekmece'de ayakkabı dükkanında yangın paniği | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de ayakkabı dükkanında yangın

        İstanbul Küçükçekmece'de 6 katlı binanın giriş katında bulunan ayakkabı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 06:33 Güncelleme: 06.05.2025 - 06:34
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        Küçükçekmece'de ayakkabı dükkanında yangın
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        Küçükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde 6 katlı binanın giriş katında, ayakkabı satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
        #küçükçekmece
        #haberler
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