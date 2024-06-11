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        Haberler Dünyadan Küçük Prens Louis'den İngiliz futbol milli takımına tavsiye - Magazin haberleri

        Küçük Prens Louis'den İngiliz futbol milli takımına tavsiye

        Prens William, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi İngiliz milli takımını ziyaret ederek futbolculara 6 yaşındaki oğlu Prens Louis'nin tavsiyesini iletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 14:02 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:05
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        En küçük prensten futbolculara tavsiye
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        Cuma günü başlayacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Prens William, kamp yapan İngiliz milli takımını ziyaret etti.

        Almanya'da düzenlenen şampiyona öncesi İngiliz futbolcularla bir araya gelen üç çocuk babası Prens William, sporculara en küçük çocuğu Prens Louis'nin tavsiyesini iletti.

        Futbol Birliği Başkanı Prens William, turnuvaya hazırlanan futbolcularla St George's Parkı'nda bir araya geldi. Futbolcularla sohbet eden William, çocukları Prens George (10), Prenses Charlotte (9) ve Prens Louis'ye (6), futbolculara iletmek istedikleri bir tavsiyeleri olup olmadığını sorduğunu anlattı.

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        Prens Louis'den aldığı tavsiyeyi aktaran William, şunları söyledi: Bu sabah çocuklarla birlikte okul yolundaydım ve "Bugün İngiltere takımına ne söylemeliyim" dedim. Sizin için aldığım en iyi tavsiye normalde yediğinizin iki katı kadar yemek yemenizdi. Sonra hepinizin devasa karınlarınızla sahada koşturduğunuzu hayal ettim. Sanırım en küçüğümün tavsiyesine ihtiyatlı yaklaşmalısınız.

        Türkiye'nin ilk maçını Gürcistan'la yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere de Sırbistan ile karşılaşacak. Turnuva öncesi Prens William, oyuncularla, antrenörlerle ve takım personeliyle buluşarak takıma desteğini gösterdi.

        41 yaşındaki Prens Wililam, görüşme sonrası X platformu üzerinden de İngiliz milli takımına şans diledi.

        William, daha önce de İngiliz futbolculara verdiği destekle gündeme gelmişti. Mayıs ayında FA Kupası için Manchester City ve Manchester United arasında oynanan maça büyük oğlu Prens George ile birlikte katılmıştı.

        Prens Louis, şimdiye dek hiç babasıyla bir futbol etkinliğine katılmadı. Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın küçük oğlu Louis, en son Noel döneminde ailesiyle kameralara yansımıştı.

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        #Prens Louis
        #Prens William
        #kraliyet
        #ingiliz milli takımı
        #Avrupa Futbol Şampiyonası

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