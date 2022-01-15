Küçük Mustafa sosyal medyayı salladı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Arslan, genellikle evlerinin yakınındaki fındık bahçesinde ağaç dallarını birbirine sürterek kemençe çalıyormuş gibi hareket ediyor.
AA'nın haberine göre Küçük Mustafa'nın, horon oynayarak yöreye özgü bazı türküleri seslendirmeye çalıştığı anlara ilişkin görüntüler, divi divi Mustafa adlı sosyal medya hesabından bir süre önce paylaşıldı.
Ailesi tarafından yapılan paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenildi.
"DAVUL DA ÇALMAYA BAŞLADI"
Mustafa'nın babası Muhammed Arslan, Mustafa'nın 3 yaşından bu yana kemençeye ilgisinin olduğunu söyledi.
Baba Arslan, Mustafa'nın kendine göre bir şeyler yapmaya çalıştığını belirterek, "Baktık kemençe çalmak için uğraşıyor. Amcasının da ilgisini çekti, Mustafa'nın kemençe çalmasını telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı" dedi.
Kısa sürede insanlar tarafından videoların beğenildiğini ve paylaşıldığını anlatan Arslan, "Zamanla Mustafa kemençenin yanında türkü de söylemeye başladı. Ailemizde ya da sülalemizde kemençe çalan yok, televizyonda görerek kendine çalı parçalarından kemençe yaptı. Ayrıca davul çalmaya da başladı" diye konuştu.
Arslan, oğlunun videolarını takip eden ve beğenenler olmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "İzleyenler gülüyor, eğleniyor. Bunları görünce memnun oluyorum. Mustafa şu anda birinci sınıf öğrencisi, tam anlamıyla okumayı öğrenirse kemençe çalmayı öğrenmesi için eğitim aldırmayı da düşünüyorum. Kemençe çalmasını öğrenir böylelikle" ifadelerini kullandı.
Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar ile Gaziantep'ten de bir kişinin Mustafa'ya hediye olarak kemençe gönderdiklerini vurgulayan Arslan, "Kemençesi var, eline vermiyorum çünkü daha çocuk. Videolarını izleyen kişiler kemençe göndermek istiyorlar. Sanatçı Ekin Uzunlar ve Gaziantep'ten kemençe gönderdiler, ilgilerine teşekkür ediyorum" dedi.
Mustafa Arslan ise kursa giderek kemençe çalmayı öğrenmek istediğini söyledi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!