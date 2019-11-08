küçük İskender'in 'ilk kitabı' çıktı

Gözlerim Sığmıyor Yüzüme, 2019 Temmuz’unda aramızdan ayrılan küçük İskender’in ilk şiir kitabı. Öncesinde, Adam Sanat dergisinde yayımladığı şiirleriyle ilgileri üstüne çeken küçük İskender'in ’80’lere damga vuran kitabı şimdi Can yayınları tarafından yeniden okurla buluşturuluyor.

“Sevgiyi önce kendi içinde bul, sonra sev; önce insan ol, sonra yaşa!” diyen genç şair, o günlerde Memet Fuat tarafından kuşağının ve yeni şiirin temsilcisi ilan edilmişti.

"bak! şiirler var, mektuplar var, çocuklar var,

sokaklar var, kediler!

inan bana gülüm, ölüm yok bir tek! ölüm yok bize!

ölüm inananlar için sessizce

kara kaplı kitaplardan çıkartılacak..

göreceksin gülüm! Bekle! Göreceksin!

artık hiçbir insan, hiçbir kavga ve hiçbirimiz

bu dünyada, yapayalnız, umarsız kalmayacak!."