Küçük Feyza kanalda boğuldu

Adana'da sulama kanalına düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu Feyza El Süleyman, merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü. Sudaki kız çocuğunu görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan çocuk, sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Feyza El Süleyman, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.