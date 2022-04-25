Bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerine değinen Koptekin, "Akbabalar hem nesli tehdit altında hem de doğa için önemli türler. Verici taktığımız küçük akbabanın hem hareketlerini göreceğiz hem de yuva alanlarını göreceğiz. Daha sonra da yaz sonunda göçünü izleyeceğiz" dedi.