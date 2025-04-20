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        Haberler Magazin Kubilay Aka, sosyal medyada linç edildi - Magazin haberleri

        Kubilay Aka, sosyal medyada linç edildi

        Kubilay Aka, konuk olduğu programda yöneltilen bir soruya verdiği cevapla, sosyal medyada linç edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 23:08 Güncelleme: 20.04.2025 - 23:09
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        Sosyal medyada linç edildi
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        Kubilay Aka, konuk olduğu programda yöneltilen bir soruya verdiği cevapla, sosyal medya kullanıcıları tarafından bir hayli eleştirildi.

        Kubilay Aka - Hafsanur Sancaktutan

        Programda, doğal olarak Kubilay Aka'nın beraber olduğu Hafsanur Sancaktutan'dan da söz edildi. İbrahim Selim'in, "Hafsanur'un bir özelliğini değiştirecek olsan hangi özelliğini değiştirirdin?" sorusuna Kubilay Aka; "Soyadını" cevabı verdi. Aka'nın bu cevabı sosyal medya kullanıcıları tarafından ergen davranışı olarak nitelendirildi. Ünlü oyuncu, verdiği cevapla eleştirilirken; "Onun yerine ben utandım" merkezli yorumlar yapıldı.

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        #Kubilay Aka
        #Hafsanur Sancaktutan

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