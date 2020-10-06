Kuaförüm Sensin programında Fatih Ürek, Işıl Rençber gibi renkli isimler yer alıyor. Haftaiçi her gün öğle saatlerinde yayınlanan Kuaförüm Sensin programından seyircileri üzecek haber geldi.

KUAFÖRÜM SENSİN BİTTİ Mİ?

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Kuaförüm Sensin programı sona erdi.

Yarışmacılardan Serap Varol da sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile programın bittiğini doğruladı.

Hafta içi her gün 12.30'da ekranlara gelen Kuaförüm Sensin'in tekrar bölümleri ile kanalın belirlediği saatlerde yayınlanması bekleniyor.