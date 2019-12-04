Melek’e karşı beğenisini dile getiren ve her fırsatta iltifatlar eden Tevfik, Melek’in yeni yarışmacı Taner’e makyaj yaptırması üzerine çılgına döndü. Melek de kendisine kıskançlık tribi atan Tevfik'e rest çekince olanlar oldu! Tevfik ve Melek arasındaki esen ılık rüzgârlar yerini fırtınaya bıraktı. Melek, Tevfik’in kendisine hediye ettiği ismi yazılı makyaj fırçasını fırlatıp atmasıyla, ikili arasındaki ipler iyice gerildi.

Gergin geçen günün sonunda Hasan ve Tevfik, gün birincisi olurken, Taner ve Aslı günü sonuncu olarak tamamladı.

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