Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu programdan ayrıldığını daha önce duyurmuştu. Kuaförüm Sensin'de sunucu Gözde Kansu ekrana çıkmayınca izleyiciler Kuaförüm Sensin Gözde Kansu neden yok? Sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Kuaförüm Sensin sunucusu neden ayrıldı? İşte yanıtı...

KUAFÖRÜM SENSİN GÖZDE KANSU NEDEN AYRILDI?

Gözde Kansu, asıl işi olan oyunculuğa dönmek için Kuaförüm Sensin'den ayrılma kararı aldı. Gözde Kansu, kararını şu sözlerle dile getirdi: “Bu program bana teklif edildiğinde 40 günlük bebekti. Bir baktım 300 küsur bölüm oldu. Fakat ben mesleğimi, tiyatro sahnelerini özledim. Benim dizi setlerine dönmem gerekiyor, çünkü çok özledim işimi. İzninizi istiyorum, benden bu kadar.”

GÖZDE KANSU'NUN HAYATI

Gözde Kansu 23 Ağustos 1980 (39 yaşında) yılında İzmir’de doğdu.Anaokulu sırasında baleye başlamış. İzmir Tevfik Fikret Lisesinde okudu.Oyunculuğa bale ile başladı. Henüz okul zamanında sıkça okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı.19 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul‘a geldi. İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki ekip ile çalıştı ve onların Antalya turnelerine davet edildi.Oyunculukta kariyer yapmak için İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı ve mezun oldu.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu ayrıca sunuculuk yapan Kansu Aslan burcudur.171 cm boyunda ve 56 kg ağırlığında olan Gözde Kansu her zaman güzel ve fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Güzel oyuncu henüz 15 yaşındayken 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi adlı film ile başladı oyunculuk hayatına. Sergilediği performansı ve başarılı oyunculuğu ile daha sonrasında bir çok projelerde rol aldı ve başarı ile tamamladı.