Çiğdem Batur kimdir? sorusu Kuaförüm Sensin izleyicisinin gündeminde. Jüri koltuğunda Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, kırık fönün mucidi Adnan Serter, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün oturduğu Kuaförüm Sensin'ıin sunuculuğu Gözde Kansu yapıyordu. Gözde Kansu'nun vedasının ardından kısa bir süre konuk sunucu olarak Işıl Reçber hem jüri olarak puan vermeye devam etti hem de yarışmanın sunuculuk görevini üstlendi. Bugünden itibaren de Çiğdem Batur, Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusu oldu. İşte Kuaförüm Sensin sunucusu Çiğdem Batur'un hayatından detaylar...

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Ayşe Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982'de, Düzce'de dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan Çiğdem Batur, 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatına başladı. Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.

2004 yılında ART televizyonunda "Alışveriş Çantası" adlı bir programın sunuculuğunu yapan sanatçı, TRT'de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları görevlerinde bulundu. Bir kısa film deneyimi olan Batur, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Çiğdem Batur aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.

ÇİĞDEM BATUR'UN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Baş Belası (Eray Yasin Işık) - Tiyatro Esen

Macbett (Eugene Ionesco)

Kulaktan Kulağa (Lady Issabel)

Bir Şehnaz Oyun (Turgut Özakman)

Philipp Hotz’un Büyük Öfkesi (Max Frisch)

DİZİ VE FİLMLER

Film / Dizi Yılı Bordo Bereliler 2: Afrin 2018 Zeynep Deli Gönül 2017 Türkan Erten Bizim Hikaye 2015 Tuba Pinhan 2015 Gamze Kurtlar Vadisi Pusu 2010-2015 Leyla Türkmen Papatyam 2009-2010 Fulya Vazgeç Gönlüm 2007-2008 Defne Gümüş 2006 Dilek