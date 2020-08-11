Kuaförüm Sensin neden yok? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. Show TV 10-14 Ağustos yayın akışında Kuaförüm Sensin yeni bölümleri bulunmuyor. Peki, Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KUAFÖRÜM SENSİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuaförüm Sensin 17 Ağustos Pazartesi saat 12:30'da yeniden izleyicisi ile buluşacak.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE SUNUCU GÖZDE KANSU NEDEN YOK?

Kuaförüm Sensin'in haftalık finalinde sunucu Gözde Kansu yarışmaya veda ettiğini duyurdu. Gözde Kansu’nun vedası hem jüri üyelerini hem de yarışmacıları ağlattı.