Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, kırık fönün mucidi Adnan Serter, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin’de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. Ardından da haftanın en az puanını alan takımı belirlendi. Haftanın en düşük puanını alan Aytekin, Dilek ve Banu elenirken, Diva’nın isteği yapımcılar tarafından geri çevrilmedi ve bayrama özel eleme yapılmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BAYRAM TÜM EĞLENCESİYLE GELDİ!

Kuaförüm Sensin’de haftanın finali bayram coşkusuyla birleşti! Bayramın birinci günü stüdyoda dolu dolu eğlence ile yaşandı.

Ceylan konuk jüri olarak katıldığı yarışmada şarkılarıyla herkesi coşturdu. Yarışmacılar yerinde duramadı, herkes şarkılara oynayarak eşlik etti. Bayram günleri aile ziyaretlerinden konu açılınca duygusal anlar yaşandı. Yakın tarihte annesini kaybeden Diva Bülent Ersoy üzüntüsünü anlatırken herkesi duygulandırdı.