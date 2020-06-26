Kuaförüm Sensin'de kim elendi?

Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan verdiği Kuaförüm Sensin’de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENECEK?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklanacak. Ardından da haftanın en az puanını alan takımı yarışmaya veda edecek. Kuaförüm Sensin'de elenen takım açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLACAK?

Kuaförüm Sensin’de bugün kuaför Bilal Ağın, makyöz Buse Şimşek, model Selver Güneş’ten oluşan birinci takım, kuaför Songül Yıldız, makyöz Yağmur Yıldız, model Mahsa (Melisa) Seyfizadeh’ten oluşan ikinci takım, kuaför Turhan Taş, makyöz Zeynep Oktay, model Damla Gümüş'ten oluşan üçüncü takım ve kuaför Mustafa Batur, makyör Tuna Dede, model Su Sümeyye Engin’den oluşan dördüncü takım kıvırcık saç ve romantik makyaj yapmak için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli olur olmaz ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

KUAFÖRÜM SENSİN ZEYNEP NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Haftanın finaline adım adım yaklaşırken heyecanın giderek arttığı yarışta, dün gün Turan ve Damla için kötü başladı. Önceki gün yaşanan sorunlar nedeniyle takımın makyözü Zeynep diskalifiye edildi. Turan ve Damla makyaj kısmını da beraber halletmeye karar verdi.

BÜLENT ERSOY MAKYAJ YAPTI

Takımın yardımına Diva Bülent Ersoy yetişti. Yayında model Damla’ya makyaj yapan Bülent Ersoy, yılların birikimi ve tecrübesiyle de çok önemli makyaj tüyoları verdi.