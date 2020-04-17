Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacılara Adnan Serter, modacı Muammer Ketenci ve Sebile Ölmez’in saç ve makyajlara ayrı ayrı puan verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. Ancak Kuaförüm Sensin'in yeni bölümleri bu hafta yayınlanmadı...

KUAFÖRÜM SENSİN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kuaförüm Sensin'in çekimlerine ara verildiği için, yarışmanın bu kaşm yeni bölümü yayınlanmadı. Kuaförüm Sensin yeni bölümü ile ilgili ayrıntılar belli oldukça, detaylar haberimizde yer alacak.