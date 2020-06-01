HABERTURK.COM

Yeni haftada yarışmaya, daha önce de Kuaförüm Sensin'de 6 hafta yarışan ve güzel işlere imza atan Ramazan ve Saadet ikilisi, modelleri Aleyna ile katıldı.

Yarışmacıların şov saçı ve makyajları ile haftaya iddialı bir giriş yaptıkları günde Öncü ve modeli Selen arasındaki gerilim güne damgasını vurdu. Öncü'nün saçına yapacağı model ile ilgili kararını son dakikada değiştirmesi Selen'i kızdırdı.

İkili, aralarında yaşanan tartışma sonucu yarışmama kararı aldı. Araya jüri üyelerinin de girmesiyle Selen ve Öncü sakinleşerek yarışmaya devam etti.

Ekranlardan ayrı kaldıkları dönemde Mustafa ve model Selen arasında başladığı iddia edilen yakınlaşma da herkesin merak konusu oldu. Günün sonunda Ramazan, Saadet ve Aleyna sonuncu olurken, Mustafa, Tuna ve Su ilk günden birinciliği aldılar.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;