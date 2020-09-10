Kuaförüm Sensin'de sürprizlerle dolu bir gün!

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Kuaförüm Sensin, sürprizlerle dolu bir bölümle yine izleyicisi ile buluştu. Renkli sohbetler ve saçtan ayağa göz alıcı sunumlar ile dopdolu geçen günün ilk dakikalarında jüri üyesi Seçkin Süngüç’e üçüncü kez gizli hayranından çiçek geldi. Ama sürprizler bununla da bitmedi.

Kuaförüm Sensin ekibi araştırmaları sonucu isimsiz çiçeklerin sahibine ulaşmıştı. Genç kadın telefonla yayına bağlandı. İkili keyifli sohbetin ardından yarın stüdyoda bir araya gelmek üzere sözleşti.

Sürpriz tanışmanın ardından iddialı modeller günün konsepti "örgülü saç, renkli makyaj ile kot şort ve crop bluz kombini" için kıyasıya yarıştı. Başa baş geçen mücadelede gizli puanlar yine sürpriz birinciliği getirdi.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;