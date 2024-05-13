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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elektronik kelepçeyi kıran Burak Acar Bahar Torun'u oğlunun yanında öldürdü! İşte istenen ceza

        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!

        Adana'da, hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen elektronik kelepçeyi kırıp, kendisi ile barışmak istemeyen eski sevgilisi 40 yaşındaki Bahar Torun'u, oğlunun yanında öldüren tutuklu sanık 41 yaşındaki Burak Acar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:31 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:31
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        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
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        Adana'da, Burak Acar, iddiaya göre, bir süre arkadaşlık yapıp kendisinden ayrılan güvenlik görevlisi 2 çocuk annesi Bahar Torun’a (40) barışma teklifinde bulundu.

        BACAĞINDAN VURDU, BAHAR KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre torun bu teklifi kabul etmeyince Acar, Torun’u bacağından silahla vurup yaraladı. Bahar Torun hastanede tedavi olup çıktıktan sonra izini kaybetmek için işten ayrılıp bir temizlik şirketinde çalışmaya başladı.

        TEHDİT EDİLDİ ŞİKAYETTE BULUNDU

        Ancak, Burak Acar, Torun’un izini buldu ve barışma teklifini tekrarladı. Barışmayınca tehditler savurdu. Temizlik şirketindeki işinden de olan Bahar Torun kendisini devamlı tehdit eden Burak Acar hakkında savcılığa şikayette bulundu.

        ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

        Şikayet üzerine Acar hakkında uzaklaştırma kararı verilip elektronik kelepçe takıldı. Burak Acar, uzaklaştırma kararına uymayıp elektronik kelepçeyi de kırarak barışmak için 13 Ekim 2022’de Bahar Torun’un Yavuzlar Mahallesi’ndeki evine gitti.

        BAHAR'I OĞLUNUN YANINDA ÖLDÜRDÜ

        Torun’un olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Burak Acar, tabancayla, 11 yaşındaki oğlunun gözü önünde Torun’a ateş açtı. Omzuna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Torun kanlar içinde yere yığılırken, Burak Acar ise olay yerinden kaçtı. Özel bir hastaneye kaldırılan Torun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Cinayet bürosu ekipleri tarafından cinayet şüphelisi Burak Acar, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde metruk bir evde yakalanıp sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Savcı, Bahar Torun’un öldürülmesi ile ilgili soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. Savcı, tutuklu sanık Burak Acar hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca ‘kamu malına zarar verme (elektronik kelepçe)’ suçundan 4 yıl ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan ise 3 yıl hapis cezaları ile cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık Burak Acar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarak yargılanmaya başlayacak.

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