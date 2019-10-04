Saçlarını uzun zamandır kestirmeyen model İlayda, kuaförü Bilal’in uzun ikna çabalarının ardından saçlarını kestirmeye ve kesilen saçları da 'Saçın saçım olsun' projesine bağış yapmayı kabul etti.

Kuaförüyle anlaşan İlayda, bir anda kesilen saçlarını görünce sinirleri bozuldu. Ağlayarak stüdyoyu terk etmek isteyen İlayda kısa süreli baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Adnan Serter'in teselli ettiği modelin gözyaşları program boyunca durmadı. Ağlayan model, makyözü Buse'ye de zor anlar yaşattı.

Bilal ve modeli arasında yaşananlar stüdyodaki herkesi etkiledi. Haftalardır modelleri ile sorun yaşayan Sıla, tam bu hafta rahat ettiğini düşünürken, model Merve saçı istediğinden kısa olduğu için Sıla ile tartışmaya başladı. Morali bozulan model bir yandan kahkaha atarken bir yandan ağlamaya başladı.

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İşte o anlar;