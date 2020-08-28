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HaberlerTelevizyonKuaförüm Sensin'de Niran Ünsal fırtınası esti! - Magazin haberleri

Kuaförüm Sensin'de Niran Ünsal fırtınası esti!

Ekranların sevilen programı Kuaförüm Sensin'de Niran Ünsal, sesi ile final heyecanına imzasını attı. Modeller arasındaki gerginlik zirve yapınca, yükselen tansiyon Diva Bülent Ersoy'u bile pes ettirdi. Kuaförüm Sensin, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.45'te Show TV'de!

28.08.2020 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL
Kuaförüm Sensin, Show TV
HABERTURK.COM

Hafta finali yine çok renkli, yine dopdoluydu. İddialı rakiplerin kıyasıya yarıştığı bölüme konuk olan sanatçı Niran Ünsal, muhteşem sesi ve duygusal şarkılarıyla herkesi mest etti. Konser tadında geçen Kuaförüm Sensin'de yarışmacılar bir kez daha 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Finale dakikalar kala modeller arasındaki gerginlik zirve yapınca, yükselen tansiyon Diva Bülent Ersoy'u bile pes ettirdi. Gerginliği dağıtan ise yine şarkılar oldu, yarışmacılar bol bol dans edip stres attı.

Finalde ise zirveyi Çiğdem ve Özge'nin takımı paylaştı. 10 bin TL'lik birincilik ödülünü 2 takım alırken Gülsen, Gizem ve Nagihan elendi. Yarışmanın iddialı ismi Kaan'ın zorunlu vedası ise herkesi üzdü.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.45’te Show TV’de!

İşte o anlar;

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