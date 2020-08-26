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Efsane jürisi ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Kuaförüm Sensin’de Türkiye’nin Diva'sı Bülent Ersoy’un gözyaşları herkesi hüzünlendirdi.

Kuaförüm Sensin modelleri bu kez “Pazar Şıklığı” için yarıştı. Ekonomik ama gösterişli kombinler, yine etkileyici saç ve makyajlarla tamamlandı. Mücadele her zaman olduğu gibi heyecan doluydu.

Keyifli başlayan yarışta Özge ve Çiğdem arasındaki gerilime Tayfun da sert çıkışı ile dahil oldu.

Ev yapımı makyaj malzemeleri serisine bir yenisini daha ekleyen Seçkin Süngüç’ün, dudak parlatıcısı tarifi beğeni topladı.

Eski eşler Yasin ve Yağmur’un minik kızlarından gelen mesaj ise Diva için tam bir sürpriz oldu. Ebeveyn ayrılığının burukluğunu bizzat yaşadığını söyleyen Bülent Ersoy, gözyaşlarını tutamazken sözleri ile Yasin ve Yağmur’u da ağlattı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.45’te Show TV’de!

İşte o anlar;