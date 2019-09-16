Sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de yeni hafta yeni yarışmacıların iddialı sözleriyle başladı. Kuaför Aytekin ve makyöz çilem rakiplerine ilk günden sert eleştiriler yöneltti. Aytekin, Türkan Şoray gibi kanunları olduğunu söyleyerek, hazırladığı kurallar listesini okuyarak rakiplerini uyardı.

Günün en yüksek puanını alarak 1. olan takım Sıla ve Mira oldu. Sonucun açıklanmasının ardından gerilim daha da tırmandı. Bir zamanlar samimiyetleri ile eleştiri alan Mira ve Özlem arasında ipler koptu. Mira, Özlem ve Hayat'ı samimiyetsiz olmakla ve arkalarından koalisyon kurmakla suçladı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;